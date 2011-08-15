新华：调控“有形之手”深度介入楼市 须把握分寸

路透北京8月15日电---对于近期中国楼市"限"令全面升级,新华社周一发表文章称,调控"有形之手"如何对楼市"深度介入",必须把握分寸.

新华视点援引专家并称,要防止一些地方产生对行政手段的过度依赖,为达到短期房价调控目标,而忽视对楼市根本性问题的解决.

报导援引北京大学房地产金融研究中心主任冯科表示,只要执行到位,"有形之手"将对楼市起到立竿见影的作用.但楼市服用过猛的"退烧药",会否出现"副作用",应有充分预估.

他并称,如果土地供应紧张、供应结构失衡、投机炒作活跃等关键问题不解决,那麽一旦"限"字令有所放松,房价报复性反弹将是"大概率"事件.

在中国这一轮房地产调控打出的"组合拳"中,行政手段比重较以往更高,"有形之手"在楼市诸多环节全面发力.不过,高房价仍未完全降服.目前"限购"将扩容至房价上涨过快的二三线城市,"限贷"范围扩大,限地价、限房价也已见启动.

新华报导分析称,要防止楼市"报复性反弹",下半年要保证土地充足供应,坚持房地产信贷政策,加快保障房建设,并把好政策执行关.

此前中国证券报报导称,中国房地产调控政策或于月内再次加码,监管部门已经着手调查部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的原因,并据此草拟新一轮限购城市的名单,极有可能于8月份公布.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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