大连福佳大化PX项目仍正常运行--消息

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透北京8月15日电---一名行业消息人士周一透露,中国私营企业--大连福佳大化石油化工仍在照常运行其年产70万吨的对二甲苯(PX)工厂,尽管地方政府因担心有毒物外泄,已在周日下令该厂关闭.
上述消息人士称,福佳大化在照常接收来自伊朗与巴布亚新几内亚等供应方的石脑油船货.该公司是中国主要的石脑油进口商之一.
"工厂运转正常……没有运营变更的通知."一位熟悉情况的消息人士说.
据贸易消息人士,该工厂每月进口10-12万吨的重质石脑油.(完)
--编译 隋芬;审校 沈以文
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者说，检方无法在总统府反对的情况下展开搜查，但相信代理总统黄教安的批准，将可做为执行搜查令的理由。(完)