中芯国际称营运长杨士宁辞职

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港8月15日电---全球第四大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)周一公布,杨士宁辞任该公司营运长(COO)之职,自2011年9月5日起生效.
公司称,将尽快物色候选人填补营运长的职务.
这是该公司近期一系列高管人员变动的最新一例.中芯国际此前委任邱慈云为首席执行官(CEO)兼执行董事,代替此前离职的王宁国.
6月底,中芯国际原主席江上舟病逝,随後举行的股东大会上,王宁国意外落选执行董事一职,不久即辞去CEO职务.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 张喜良
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