人民币兑美元略收跌 料将平台整理

* 人民币中间价连四日创新高,但即期上涨乏力

* 汇价早盘窄幅波动,近期有望进入稳定平台

路透上海8月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周一即期汇价略收跌,此前连续四个交易日创汇改来新高.尽管今人民币中间价连续第四日创出汇改来新高,即期汇价却在连日走升後显露疲态,在高位胶着不前,预计短线将进入盘整平台.

"(市场)没啥大动静,感觉升值还是比较平稳,对比2007年的升值,现在幅度还是比较缓和的了,"北京一银行交易员称.

谈及人民币何时开始新一轮盘整时,他认为,"就这几天了,估计最近就要开始横(盘)了."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3904 6.3893 6.3931 *6.3950 6.3972 6.3895

注: "*"创2005年7月汇改以来的新高

国内通胀居高不下,欧美问题不断,内外夹击之下中国政策取向何去何从,备受关注.中国央行上周五称,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.

东京汇市瑞郎兑美元和欧元周一在亚洲市场大跌逾2%至两周低位,因市场警惕瑞士央行将采取进一步行动打压瑞郎,此前市场获得更稳定的支撑.

以下为北京时间16:57,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2700/30 6.2700

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3760/70 6.3880

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水590点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3314元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

--发稿 周晓峰/曾菱; 审校 张喜良/杨淑祯

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