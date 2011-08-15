谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动

国际油价上涨 受美国制裁伊朗和美国就业数据带动
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约8月15日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一上涨,海外移动电话生产商领涨,因谷歌(GOOG.O)提出以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N).
纽约梅隆银行ADR指数升2.45%,标准普尔500指数收高2.18%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数上扬2.42%.
在美国上市的诺基亚(NOK.N)猛涨17.4%,报6.29美元,此前谷歌和摩托罗拉移动的交易令投资人臆测诺基亚现在成为了被并购的目标.
Research In MotionRIMM.O跳升10.4%,报27.11美元.
摩托罗拉移动暴涨56%,报38.13美元,谷歌跌1.2%,报557.23美元.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数上扬2.3%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数大涨2.87%.(完)
--编译 李军;审校 田建华
“我认为，市场一致认为伊朗消息支撑油市，但我认为，可能更多的是就业报告推动短期(原油)需求上升，”Frost & Sullivan董事CarlLarry说。
路透纽约2月3日 - 美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。
路透伦敦2月3日 - 欧洲股市周五收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。