谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动

路透纽约8月15日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一上涨,海外移动电话生产商领涨,因谷歌(GOOG.O)提出以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N).

纽约梅隆银行ADR指数升2.45%,标准普尔500指数收高2.18%.

纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数上扬2.42%.

在美国上市的诺基亚(NOK.N)猛涨17.4%,报6.29美元,此前谷歌和摩托罗拉移动的交易令投资人臆测诺基亚现在成为了被并购的目标.

Research In MotionRIMM.O跳升10.4%,报27.11美元.

摩托罗拉移动暴涨56%,报38.13美元,谷歌跌1.2%,报557.23美元.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数上扬2.3%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数大涨2.87%.(完)