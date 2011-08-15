美国称不满意中国人民币升值速度

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透华盛顿8月15日电---美国财政部负责国际事务的副部长布雷纳德(Lael Brainard)周一表示，美国不满意中国的货币升值速度，美国副总统拜登将会在他的北京之行中强调此事。
布雷纳德(Lael Brainard)在与记者的电话会议中表示，中国必须允许其货币更快升值。
她说，这对美国出口和就业至关重要，也有利于中国的利益。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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