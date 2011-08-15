* 法德首脑周二会晤,市场关注欧元区债券

* 如果瑞士央行决定反对钉住汇率,瑞郎易受影响

* 欧元/美元大涨,因风险意愿改善

路透纽约8月15日电---瑞郎兑欧元和美元周一跌至两周低点,因市场臆测瑞士央行本周将可能设立汇率目标来抑制瑞郎升势.

但欧元兑美元则升至近三周高位,受投资人预期周二法国总统萨科奇和德国总理梅克尔有关欧元区债务危机的会议将有积极的结果.

分析师表示,任何德国可能松动其反对欧元区债券立场的迹象都可能支持欧元.

周一德国主要商业团体呼吁发行欧元区联合债券,尽管德国政府对此持反对意见,且欧洲央行显示了捍卫意大利和西班牙的意图.

"市场在为德国反对更整合的财政联盟态度软化做准备,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

"但市场过于乐观,明天将会失望."他表示,"尽管可能会朝着整合进一步推进,但不太可能是在本周出现."

如果周二的会议结果令人失望,则瑞郎可能缩减近期跌幅,欧元升势可能受阻.

纽约尾盘,欧元/瑞郎大涨2.3%,报1.1340瑞郎,但脱离在电子交易平台EBS上触及的1.14584瑞郎高位,这是7月底来最高.目前水准远高于上周触及的约在1.0075瑞郎的纪录低点.

美元兑瑞郎报0.7850瑞郎,升0.9%,且远高于上周触及的0.70676瑞郎的纪录低点.

**关注瑞士央行会议**

在周三瑞士政府会议前,有关瑞郎将实施钉住汇率的传闻甚嚣尘上,而瑞士央行获得了该国最大政党的关键支持.

法国巴黎银行表示,如果市场在周中前未能获得一些官方行动的暗示,则瑞郎可能重启升势.

法国巴黎银行在研究报告中指出,事实上,近期瑞郎强势不是受传统的投机性买盘带动,而是有证据显示多数流入瑞郎的资金都是存款资金和其他"中长线"买盘.

"这些资金不太可能很快撤走."

多伦多道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示,在两日积极的空头回补後,投资人相信瑞士央行可能考虑将1.10-1.15瑞郎区域作为一个可能"固定"交投区间的中点.

受纽约制造业指数疲弱带动,欧元兑美元大涨,尾盘升1.4%,报1.4446美元.

"美国经济、欧元区经济和全球经济仍有许多负面消息,这会令欧元/美元保持在1.40-1.45美元区间."Commonwealth的Esiner表示.

欧元还得益于有关欧洲央行上周动用了220亿欧元购买公债的消息.

美元/日圆升0.2%,报76.800日圆,但离3月中触及的纪录低点76.250日圆不远.投资人对推高日圆犹豫不决,因日本当局威胁可能干预打压日圆,但鉴于美国经济放缓的不确定性,投资人对沽出日圆/美元也一样不舒服.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.4444 1.4248 +1.38 +7.98 1.3377

美元/日圆 76.83 76.67 +0.21 -5.32 81.15

欧元/日圆 111.00 109.25 +1.60 +2.18 108.63

美元/瑞郎 0.7839 0.7777 +0.80 -16.03 0.9335

英镑/美元 1.6390 1.6276 +0.70 +5.07 1.5599

美元/加元 0.9798 0.9869 -0.72 -1.70 0.9967

澳元/美元 1.0507 1.0354 +1.48 +2.98 1.0203

欧元/瑞郎 1.1326 1.1087 +2.16 -9.30 1.2488

欧元/英镑 0.8811 0.8752 +0.67 +2.79 0.8572

新西兰元/美元 0.8325 0.8319 +0.07 +6.85 0.7791

美元/挪威克朗 5.4359 5.5229 -1.58 -6.63 5.8218

欧元/挪威克朗 7.8558 7.8677 -0.15 +0.85 7.7895

美元/瑞典克朗 6.4030 6.5189 -1.78 -4.57 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.2515 9.2800 -0.31 +3.01 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)