* 谷歌出价125亿美元收购摩托罗拉移动交易提振市场信心

* 标普500指数上扬逾2%

* 投资者等待欧洲领导人周二会议

* Lowes获利疲弱,沃尔玛和家得宝将于周二公布业绩

* 道指收高1.9%,标普500指数劲扬2.2%,Nasdaq指数升1.9%

路透纽约8月15日电---美国股市周一连续第三日收涨,因投资者将谷歌(GOOG.O)出价收购摩托罗拉移动(MMI.N)视为在数周大跌後回场的信号.

收购活动通常被视为尽管经济成长仍然疲弱,但坐拥大量现金的大型企业愿意出资购买其他公司股票的迹象.

摩托罗拉移动(MMI.N)暴涨55.8%,至38.13美元,之前谷歌(GOOG.O)提出以125亿美元收购该公司,这将成为谷歌历史上最大规模的收购交易.谷歌股价回落1.2%,报557.23美元.

在周一上扬後,上周录得的令人不安的跌幅被全数挽回.通常被作为抛售目标的银行股涨幅居前.美国银行(BAC.N)跳升7.9%,报7.76美元,为涨幅最大的道指成分股.

"在此轮跌势中的亮点是实际上美国企业表现很不错,"旧金山Baker Avenue Asset Management的首席投资长King Lip表示,"这显示他们尚未准备认输."

其他手机生产商股价也攀升,寄望于将出现新的并购,或谷歌的其他竞争对手进行业务调整的可能性.黑莓机生产商Research in Motion RIMM.O攀升10.4%,报27.11美元.诺基亚(NOK.N)急升17.4%,至6.29美元.

标普金融指数劲扬3.2%.美国银行上扬,之前该行表示计划出售其加拿大信用卡业务给TD Bank Group (TD.TO).

在三日连涨之前,市场出现数周的大幅震荡和暴跌,令标普500指数年内跌至平盘之下.反弹後,标普500指数目前按年下跌4.2%.

"这促使投资者重新思考其对市场的看法,"芝加哥MF Global的高级股指分析师Nick Kalivas称,"这导致投资者较最近几天更多地考虑估值."

道琼工业指数收涨213.88点,或1.9%,报11,482.90;标准普尔500指数收升25.68点,或2.18%,报1,204.49点.Nasdaq指数上扬47.22点,或1.88%,报2,555.20点.

周二德法两国领导人将开会,预计将出台恢复信贷和其他市场信心所需的举措.

Lowes Cos Inc (LOW.N)小涨0.9%,报19.68美元,之前该公司报告的季度营收不及预期,且下调全年财测.沃尔玛(WMT.N)和家得宝(HD.N)将于周二公布业绩.

其他交易方面,全球最大的鉆井合同商Transocean RIGN.VX (RIG.N)向Aker Drilling AKD.OL支付较市价高出一倍的价格,更新其老化的挪威鉆井平台,并提振不断减少的订单.Transocean劲扬3%,报57.26美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量共大约81.4亿股,大幅低于上周约160亿股的日均成交量.

纽约证交所涨跌家数之比为约10:1,Nasdaq市场涨跌家数为4:1.(完)