受美元下跌提振现货金上涨1%

* 现货金扩大涨势,因美元下跌且股市上涨

* 分析师称黄金在急涨之後应回调

* 对冲基金黄金仓位调整以及德法会议受关注

路透纽约/伦敦8月15日电---周一现货金上涨1%,因美元下跌且原油和谷物期货大幅上涨,在周二德法两国领导人会面商讨欧债危机之前提振黄金.

另外美国监管当局还将公布黄金对冲基金仓位调整数据.

黄金逆转稍早的跌势,但成交低迷,因美股连续第三日上涨.收购消息以及市场寄望德法两国领导人周二在巴黎会面能够恢复一些对欧洲信贷市场的信心.

在风险偏好转暖之际,原油期货上涨近3美元,玉米期货触及合约高点,也帮助提升黄金作为对冲通胀工具的魅力.当前黄金价格较上周四所创的纪录高位每盎司1,813.79美元低50美元左右.

一些分析师称黄金在过去12个交易日涨幅最高达13%,早应进行回调.

"我一贯担忧看似没有下跌空间的市场,"Great Pacific Wealth Management资产配置总监Sean McGillivray称.

"黄金下方将有买盘支撑,不过1,600美元交投区间将是金价上行且再度测试1,800美元前的更好买入机会."

1902GMT,现货金上涨0.9%,报1,761.24美元.上周现货金上涨近5%,为11月初以来最大单周涨幅,而同期标准普尔500指数连续第三周下跌.

12月黄金期货结算价上涨15.4美元,报每盎司1,758美元.COMEX期金成交120,000口,远低于上周成交水准.

现货银上涨1.6%,报每盎司39.61美元.数据显示,周五全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust白银持仓量较上日减少0.7%,至9705.90吨.

Heraeus贵金属管理公司金属交易员Fred Schoenstein称,"当前人们期待金价下一步走势.如果你当前没有做多仓位,我认为在此水准则没有入市的必要了,因黄金看似要有所回落." (完)