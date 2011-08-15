拜登访华时将就汇率问题向中国施压

中国财政部称绩效评价结果成为安居工程专项资金分配要素
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
路透华盛顿8月15日电---美国官员周一表示,美国副总统拜登在本周访华时将就人民币汇率问题向中国施压.
美国财政部国际事务次长布雷纳德称,中国人民币仍被低估,但已取得一些进展.
华府敦促北京允许人民币兑美元升值,以解决贸易收支严重不平衡的状态.
拜登将于周二访华.布雷纳德在与记者举行的电话会议中表示,"中国允许人民币加速升值,是全球经济调整的重要组成部分."
她表示,汇率问题是美国出口和就业的关键,对中国来说也很重要.
"我们对人民币升值的速度不太满意,"她表示,"副总统希望特别强调这点."(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
路透北京2月4日 - 中国财政部周六称，根据重新制定的中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法，绩效评价结果取代筹集公共租赁住房套数，成为专项资金分配的三要素之一。
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