拜登访华时将就汇率问题向中国施压

路透华盛顿8月15日电---美国官员周一表示,美国副总统拜登在本周访华时将就人民币汇率问题向中国施压.

美国财政部国际事务次长布雷纳德称,中国人民币仍被低估,但已取得一些进展.

华府敦促北京允许人民币兑美元升值,以解决贸易收支严重不平衡的状态.

拜登将于周二访华.布雷纳德在与记者举行的电话会议中表示,"中国允许人民币加速升值,是全球经济调整的重要组成部分."

她表示,汇率问题是美国出口和就业的关键,对中国来说也很重要.

"我们对人民币升值的速度不太满意,"她表示,"副总统希望特别强调这点."(完)