谷歌125亿美元收购摩托罗拉移动

* 谷歌将以每股40美元收购摩托罗拉移动,溢价63%

* 为谷歌史上最大收购案

* 摩托罗拉移动股价暴涨逾55%

路透纽约/旧金山8月15日电---谷歌(GOOG.O)正以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)(Motorola Mobility Holdings),成为该公司史上最大收购案,这为其赢得一系列有价值的移动专利,有助其增强与苹果(AAPL.O)和其他同业的竞争.

谷歌收购摩托罗拉移动,将使移动行业蓝图发生改变,并使谷歌拥有该行业最大的专利库之一,这是共同创始人兼CEO佩奇4月掌舵谷歌以来最大胆的决定.

分析师称,在竞购北电网络资产交易中败给苹果、微软(MSFT.O)和其他公司後,身为网络搜索业领军者的谷歌拿下这些专利的代价可能有些高,但随着竞争对手的知识产权官司增多,谷歌没有太多其他选择.

在这宗交易中,华尔街很快认定微软是赢家,因若收购完成後,谷歌疏远其他38家仰赖谷歌Android系统的电话生产商,那麽微软的Windows可能从中获利.该交易马上引发猜测,认为诺基亚NOK1V.HE和Research in MotionRIM.TORIMM.O也会成为收购目标,推动两者股价分别大涨逾17%和逾9%.

"谷歌决定进军移动设备领域."电信与媒体顾问公司Greenwich Consulting主管Fred Huet表示,"(谷歌)对于互联网相关设备缺乏及速度不佳的现状感到越来越沮丧."

"他们试图利用Nexus向人们显示,他们认为移动行业的出路何在,但效果不彰...通过并购获得专利後,他们将可确信安卓系统依然强大."

谷歌在输给竞争对手北电网络後,正在建立专利储备,这被视为该行业最薄弱的环节之一.

"摩托罗拉的专利储备十分丰富,这将有助于安卓应对微软、苹果和其他公司的反竞争性威胁."佩奇在电话会议中对分析师表示.

浏览谷歌过去的并购交易,请点选:(r.reuters.com/gaz23s)

**更多的改变**

这宗令华尔街倍感意外的交易似乎标志着谷歌的传统经营策略发生转变.过去谷歌一直致力于互联网搜索与广告业务,偶尔也涉足视频与社交网络服务.不过这种改变并不大,只是让谷歌的移动业务从微软模式转向苹果的模式.

"危险在于,其他移动设备制造商会由此感到生存面临威胁."野村证券全球科技行业分析师Richard Windsor表示.

佩奇周一向投资者一再保证这将不会发生,称摩托罗拉移动将作为独立公司运营,授权使用Android软件,同宏达电(2498.TW)和LG电子等竞争对手一样.佩奇自担任执行长後亦推出了富有雄心壮志的Google+,以同Facebook展开竞争.

包括三星电子(005930.KS)在内的手机制造商等表示,他们对有助于自身法律诉讼的这样一桩交易表示欢迎,不过一些分析师则质疑这些声明的真实性,指竞争对手目前将不太可能大举推动Android系统,因其将有益于直接竞争者.

虽分析师也认为,该笔交易首先是谷歌为保护并扩大其移动业务,但他们对其将长期继续生产手机表示怀疑.

"我们认为他们未必想要这块业务.他们首先想要的是专利,"瑞银集团分析师 Brian Pitz说道,"这其实是一场保卫战."

虽然苹果的iPhone手机一直独领风骚,但Android在市占率上已悄无声息的超过苹果.据Gartner公布数据,截止第二季末,Android在智能手机市场上的份额为43.4%,领先于诺基亚的22%.苹果以18%的市占率位居第三.

谷歌对摩托罗拉移动的出价是合现金每股40美元,较後者周五收盘价溢价63%.据消息人士透露,该笔交易高达25亿美元的分手费也异常罕见.

"该交易要想盈利还要等上一段时间,不过他们有大量现金,希望追逐利润,"BGC Partners分析师Colin Gillis说道.

该消息提振摩托罗拉移动的股价跳涨逾55%,而谷歌股价下跌约1%.

该交易使包括美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在内的摩托罗拉股东赚得盆满钵满,伊坎持有摩托罗拉逾11%的股份.他曾敦促摩托罗拉考虑把专利业务自手机业务中分离出来.该公司的专利业务是业内佼佼者,而据Gartner数据,其手机销售数量全球排名第八.

**进入有线电视业务**

作为该交易的一部分,谷歌还将获得摩托罗拉的机顶盒业务,为其业务入户提供了一条更直接的途径,从而给其崭新的电视业务以急需的支持.

Bernstein的分析师Craig Moffett表示,谷歌这个不断以YouTube和各种机顶盒产品打破付费电视市场格局的不速之客,将成为该市场最大的供应商之一.

"我们拭目以待这是否会打击他们对破坏性商业模式的热情,因为他们不得不面对满足有线电视客户需求这个实际问题."Moffett表示,"我认为有线电视行业会很高兴有谷歌加入."

谷歌称,它预计该交易将在2011年末或2012年初完成,并有信心获得美国和欧洲监管机构的许可,以及摩托罗拉移动股东的支持.

**反垄断检视**

法律专家表示,鉴于收购案规模以及反垄断机构已对谷歌的商业活动展开正式调查,这些机构对本次交易检视的细致程度可能要甚于以往.谷歌所受到的指控之一,即是该公司通过操纵搜索引擎结果来偏袒其自身的互联网内容.

"总体上,就监管障碍而言,我不认为会有什麽干扰.不过与此同时,我也不认为这对谷歌就是易如反掌的."Gabelli & Co分析师Hendi Sutano称,"我认为,有关交易将在今年底或2012年初完成的预期是合乎实际的.摩托罗拉移动并不属于谷歌的核心优势范畴,并且大体上市场份额较小."

消息人士对路透表示,Lazard担当谷歌的咨询顾问,而摩托罗拉则邀请Centerview Partners和Frank Quattrone旗下的Qatalyst Partners提供类似服务.(完)