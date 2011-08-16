美拒绝向台湾售F-16C/D战机--媒体

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透台北8月15日电(记者 Faith Hung)---美国《国防新闻周刊》(Defense News)引述台湾防务官员的话称，台湾向美国采购66架新型F-16C/D战机的要求，遭美方拒绝。
台湾多次要求美国批准向其出售先进的F-16战机，称这是为了抗衡北京不断增强的军力。
华盛顿和台北均未就此事发表正式声明，但《国防新闻周刊》周日引述台湾官员的话称，台湾采购新型战机要求已遭美国回绝。
报导援引台湾防务官员的话称：“我们对美国很失望。”
《国防新闻周刊》报导称：“美国国防部代表团上周抵达台北，通知了这个消息，并表示可提供升级版F-16A/B战机。”
美国若对台湾提供新的武器支持，可能会激怒中国，而先进战机显然是格外敏感的领域。
台湾防务机构称无法就此报导置评，因尚未从美国方面获得消息。(完)
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。