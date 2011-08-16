16日盘前分析：短期仍需谨慎看待A股

昨日A股市场延续了自8月9日以来的反弹趋势，在沪综指站上2600点关口後，有向上挑战缺口的动力。昨日银行股成为引领指数的主力军，但是量能的再次萎缩表明当前市场谨慎情绪仍然较浓，同时也不足以支撑金融等大盘股未来的持续上涨。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场延续了自8月9日以来的反弹趋势，在沪综指站上2600点关口後，有向上挑战缺口的动力。昨日银行股成为引领指数的主力军，但是量能的再次萎缩表明当前市场谨慎情绪仍然较浓，同时也不足以支撑金融等大盘股未来的持续上涨。

从技术层面分析，大盘连续反弹固然可喜，但是量能持续萎缩为大盘後市反弹增加变数，如果上攻迟迟得不到量能的有效配合，技术反弹结束并再度回落的概率将大大增加。

笔者认为，随着国内通胀数据走高、海外金融市场波动带来的系统性风险逐步释放，最坏的阶段已经过去。

就短期看，外围市场波动对A股市场形成的干扰正在逐渐减弱，而当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。鉴于国内外环境仍充斥着不确定性因素，意味着市场的系统性风险仍未释放完毕，因此此时最好的策略就是以静制动，静观其变。

消息面，消息人士日前向记者透露，新三板试点扩容方案经修订完善後，已在近期再度上报。新版方案对新三板市场与国内已有的股权交易市场（如地方股权交易所）之间的关系进行了梳理，并进一步完善转板机制。市场人士认为，这意味着全国统一的场外交易市场建设有望提速。乐观估计，年内新三板试点扩容有望展开。

另外，进入8月，随着现券收益率回调，央票一二级市场利差收窄，为公开市场恢复正常操作铺平道路。继上周摆脱地量发行之後，本周1年期央票发行量进一步增至50 亿元。分析人士表示，货币政策可能步入观察期，央行调控有转而倚重公开市场操作的倾向。考虑到“搬运”资金需要，未来公开市场操作将保持适度回笼力度，前期净投放局面或难以持续。（完）

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