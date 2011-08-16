中国扩大人民币波幅时机成熟--报导

沪综指放量收升农业股领涨 资金回流带动大盘企稳
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周一放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。
路透上海8月16日电---中国证券报周二发表社论指出,在外汇市场适当扩大人民币对美元交易价波动幅度时机已经成熟;扩大人民币汇率波幅,进一步提高人民币汇率弹性,有利于打破旷日持久的人民币单边升值预期,可有效防止热钱涌入.
社评认为,2005年汇改启动以来,持续存在的人民币单边升值预期及汇率弹性不够,带来诸多问题.比如,汇率弹性不够,增大中国对境外热钱的吸引力;以及人民币非美货币交易需求偏少、交易不活跃,影响人民币盯住一篮子货币的效果等等负面影响.
中证报称,中国当前出口形势好于预期,对欧美经济依存度持续降低,减少增大人民币汇率弹性的後顾之忧,中国目前适当扩大人民币兑美元交易价波动幅度的条件已经基本具备.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周一放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。