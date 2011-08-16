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中国财经 | 2011年 8月 16日 星期二 09:11 BJT

中国扩大人民币波幅时机成熟--报导

路透上海8月16日电---中国证券报周二发表社论指出,在外汇市场适当扩大人民币对美元交易价波动幅度时机已经成熟;扩大人民币汇率波幅,进一步提高人民币汇率弹性,有利于打破旷日持久的人民币单边升值预期,可有效防止热钱涌入.

社评认为,2005年汇改启动以来,持续存在的人民币单边升值预期及汇率弹性不够,带来诸多问题.比如,汇率弹性不够,增大中国对境外热钱的吸引力;以及人民币非美货币交易需求偏少、交易不活跃,影响人民币盯住一篮子货币的效果等等负面影响.

中证报称,中国当前出口形势好于预期,对欧美经济依存度持续降低,减少增大人民币汇率弹性的後顾之忧,中国目前适当扩大人民币兑美元交易价波动幅度的条件已经基本具备.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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