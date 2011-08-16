欧洲央行重启买债计划

* 欧洲央行上周创纪录地购入220亿欧元公债

* 分析师表示,公债购买规模还不够庞大

路透法兰克福8月15日电---欧洲央行上周创纪录地购买了220亿欧元的政府公债,重新启动了富争议性的公债购买计划,以试图遏制欧元区债务危机向西班牙和意大利扩散.

欧洲央行周一公布的公债购买规模,是去年5月开始执行该计划以来最高记录,超出了第一周的165亿欧元,当时欧洲央行购入希腊公债.

Investec分析师Victoria Cadman表示,欧洲央行还将需要在公债市场进行数周的交易活动.

"欧洲央行向意大利和西班牙投入了很大力量,帮助推低了这两个国家的(公债)收益率.金额相对来得大,但不算庞大,"她说.

尽管以欧洲央行执委会成员史塔克和欧洲央行管委会成员魏德曼为首的管委会四人小组持反对意见,欧洲央行仍在暂停19周後重新启动该计划.

四位持不同意见者担忧欧洲央行正介入财政政策领域,但欧洲央行管委会多数成员觉得是不得不这样做,因欧元区各国政府未能拟定足够的计划来遏制欧债危机蔓延.

持异议者的反对态度获得前欧洲央行首席经济学家易辛的认同,他告诉德国电视台ZDF:"这不能成为一家中央银行的任务.如果央行介入政治事务,会损害其独立性."

欧洲央行总裁特里谢称,欧洲央行管委会在8月4日会议後,该央行开始直接购买债券.交易商称,欧央行已在市场买入爱尔兰和葡萄牙债券.

但由于债券购买结算需要2-3天时间,上述交易以及上周初所做的交易都出现在本周一公布的数据中.

欧洲央行上周公布,将"积极执行"债券购买计划以应对债务危机,暗示其将购买西班牙和意大利公债以阻止金融市场蔓延风险.

法国总统萨科齐和德国总理默克尔将在周二讨论在金融市场对欧洲解决债务危机的能力持续质疑的情况下,如何让欧元区更有效运作.

浏览欧元区债券收益率和欧洲央行证券市场计划,请点击(link.reuters.com/pax23s)

德国一个主要的经济团体周一表示支持推出欧元区债券的构想,在德法会议前夕施压该国总理默克尔考虑采取更为大胆的危机应对举措.

根据这项计划,欧洲央行和17个欧元区央行可向银行、其他投资人买进公债和公司债,但不是直接向政府购买.

像往常一样,欧洲央行会在周二吸收商业银行一周期存款,以抵销此购债计划的货币冲击和它们所产生的通胀压力.

欧洲央行不会公布其购债细节.但是债市交易员和分析师说,直到上周为止,购债仅限于希腊、爱尔兰及葡萄牙债券,估计欧洲央行持有约450亿欧元的希腊债券.(完)