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时事要闻 | 2011年 8月 16日 星期二 09:30 BJT

利比亚内政部长携家眷抵埃及--消息

路透8月15日电---开罗机场消息人士称，利比亚内政部长阿卜杜拉(Nasser al－Mabruk Abdullah)周一携家眷飞抵埃及。之前有报导称他已背弃利比亚领导人卡扎菲。

消息人士称，阿卜杜拉搭乘私人直升机，从突尼斯度假胜地杰尔巴飞抵开罗，有九名家人随行，他对机场安全人员称他在度假。

在开罗机场未见利比亚驻埃及使馆官员迎接阿卜杜拉。记者暂未能联络到利比亚官员置评。（完）

编译：高虹 发稿：朱淑珍

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