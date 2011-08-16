京沪高铁两地上市计划近期或无望实现--IFR

沪综指放量收升农业股领涨 资金回流带动大盘企稳
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周一放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。
路透8月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，京沪高铁高达50亿美元的沪港两地上市计划看来近期无望实现。由于外界对中国铁路系统的安全问题和债务问题忧虑持续，原本已经复杂的上市前重组显得更为困难。
报导称，铁道部发布消息，由于制造商之一中国北车召回部分列车进行检测，于8月16日开始，京沪高铁的列车开行数量将缩减四分之一。
负责是次交易的投行人士之前指出，该公司仍在进行上市前重组，最快也要到2012年才能完成上市发行。但随着负面消息的增多，银行家认为是次发行将变得更加遥遥无期。
该公司于2009年7月已经任命安排两地上市交易的投行。重组工作较为复杂，且其中涉及到多个省份的地方政府，使得整项工作进展缓慢。
中银国际、中金、摩根大通(JPM.N)和麦格理(MQG.AX)负责香港市场的发行，而中金负责安排A股部分的上市交易。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 林高丽
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