料三季度物价涨幅创今年峰值--国家信息中心

* 三季度CPI涨幅将达今年季度峰值至6.2%

* 尽管显性通胀压力较大,但可控

* 三季度经济将平稳减速,增幅约9.2%

路透上海/北京8月16日电---中国通胀居高不下,7月CPI涨幅飙至37个月新高;国家信息中心发布报告预计,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅将达今年季度峰值,同比上涨约6.2%左右.不过尽管显性通胀压力较大,但仍在可控范围内.

刊登在中国证券报的报告并预计,三季度经济增长则将平稳减速,预计国内生产总值(GDP)增速为9.2%左右;三季度工业生产者价格或上涨7.3%左右.

数据显示,上半年中国GDP同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,环比增长2.2%.二季度CPI涨幅为5.7%.

"从物价水平来看,尽管显性通货膨胀压力较大,但并未出现加速上涨的态势,仍在可控的范围内,需要重点关注的是因长期价格管制导致的隐性通胀问题."报告称.

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,上次上调是在6月20日,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.

随着政策效果的显示,以及国际上美国债务问题和欧债危机等不确定因素增多,市场对是否会因政策超调损及实体经济的担忧日渐升温.

**通胀压力仍较大**

国家信息中心指出,三季度猪肉价格环比上涨幅度将比二季度略有减缓,但蛋类和其他肉类产品价格环比涨幅比二季度扩大,对物价上涨的影响不容小视;美联储推出新一轮量化宽松政策的可能性明显加大,美元贬值将给中国带来新的输入性通胀压力.

此外,同时负利率具有刺激借贷、扩张需求的作用,物价上涨的货币环境仍然比较宽松;劳动力成本上升、原材料涨价、油价和电价等资源价格上调等因素,将成为推动消费价格走高的刚性因素.

不过报告同时指出,抑制物价上涨的主要因素则包括,翘尾因素影响略有减弱,中国央行高频操作回收流动性,有助于削弱物价上涨的货币基础等.

报告预计,三季度规模以上工业增加值同比增长13.7%,固定资产投资增长24.5%,社会消费品零售总额增长17.5%,出口和进口分别同比增长18%和20%.(完)