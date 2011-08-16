香港《经济日报》：国际金融危机 人民币抓机遇

8月16日

人民币汇率近日升势加快,中央以此助抑通胀外,还可藉此增加人民币对外吸引力,尤其在美欧陷于债务危机下,有利人民币把握契机,加快国际化的长期战略.香港就要做好协助人民币国际化的角色,以巩固离岸中心地位.美元欧元不济,促人民币上位.

人民币近两周明显升值步伐加快,年初至7月底人民币兑美元升值仅略高于2%,但近两周已急升逾1.1%.此一方面因中国经济增长放缓,加息与提高存款准备金率已不宜多用,遏通胀任务便加重放于人民币汇率升值上,通过升值纾减进口通胀压力.

惟除此之外,人民币加快升值,在现时国际形势下还有一个好处,就是加强人民币的国际吸引力.

现时可谓人民币争取国际地位的黄金时机.美国金融霸权与美元地位,本已在2008年金融海啸中遭到削弱,但美国善後不佳、政治内耗令其主权评级破天荒地遭降级,再挫金融与美元霸权地位.

欧洲则债务危机愈演愈烈,即使欧元最终能避免解体,欧元体系修补与重建地位亦要相当长时间.美元与欧元不济,国际间有更大空间让第三种国际货币茁壮,以让国际金融、贸易、投资稳畅运作.

人民币不可能在短中期内挑战美元,或与美元、欧元鼎足而三,但国际上对第三种国际货币的需要,却能减少人民币国际化的阻碍,强化国际对人民币的认许;中央自不会放过这难能可贵的时机,让人民币适度加快升值、财政部续在港发行人民币国债等,只是其中一步.

助人币国际化,香港最佳试点.香港与国际金融接轨,又具一国两制防火墙,正是中央作金融试点的最佳场所,只要港府与业界能做好人民币金融基建,积极开发人民币产品等,既增加人民币的国际吸引力与流通性,又保障国内金融安全,中央势将更多人民币国际化试点工作,放在香港,创造中港双赢.

各界期望今天访港的中国国务院副总理李克强,会为香港人民币业务带来好消息,但不论最终消息是小好还是大好,大方向已是大势所趋,香港只要把握好协助人民币国际化的角色,金融发展的机会将陆续有来.(A06)