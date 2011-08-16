为取得稀土供应 日本制造商考虑将生产向中国转移

7月5日在东京大学拍到的一块稀土矿石。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 中国调降出口配额,推动稀土价格大涨

* 制造商向中国转移,以避开配额规定及削减成本

* 生产转移可能导致日本技术机密外泄

* 或冲击中国以外仍处新生期的稀土行业

路透东京/多伦多8月12日电---对中国限制性稀土出口配额心存担忧的日本制造商,或许已经找到一种解决自身供应担忧的方法--把生产转到中国.

通过在中国开厂,这些制造商可在中国配额体系之外便宜买入稀土,然後将自己的产品出口.中国的稀土供应约占全球总供应的95%.

企业对这种转移生产的做法才刚刚开始探索,它可能会让在中国以外开发新的稀土资源的矿商难寻客源.

分析师也预计,生产转移可能导致日本战略性高科技产品的技术外泄,尤其是用于混合动力车的精密磁铁.目前只有三家日本公司生产这类产品.

"中国正在瞄准外资为取得稀土资源与中国企业合资而引进的有价值的技术."日本一家贸易公司要求匿名的高管表示,"很显然,日本生产高端磁铁的科技就是一个目标."

浏览中国稀土出口图表,请点选(r.reuters.com/xuq79r)

这类生产转移可能会打破日本的技术控制地位,并进一步削弱该国制造业.日本的制造业已经深受3月强震灾害的困扰.

与此同时,中国以外新生的稀土行业力量可能遭到削弱,这将损害未来长期的稀土供应.

稀土被用于生产比传统磁铁体积更小、磁力更强的磁铁产品,因此对智能手机与平板电脑等产品而言都不可或缺.

这类磁铁的主要成本是氧化钕,其目前在中国价格是每公斤217美元,全球其它地方是每公斤370美元.2008年时仅为每公斤27美元,三年内价格几乎涨了13倍.

由于中国一再大砍出口配额,稀土价格已经暴涨.中国2011的出口配额从2007年的近60,000吨降至30,184吨.

这已促使日立金属(5486.T)开始考虑将钕磁铁生产转至中国与美国.美国料于2012年重启对其大规模稀土资源的开采.

主要的稀土合金生产商--昭和电工(4004.T)近期宣布,其中国合资企业的产量将提高50%至每年3,000吨,这引起了日本经济产业省的不安.

"鉴于稀土价格飙升,在中国增产是合理的决定,至少就我们对中国出口的部分来看是如此."昭和电工一位高管为这种做法辩护说.该公司将继续在日本生产用于混合动力汽车的优质磁铁.

**日本的困境**

日本制造业已有一些生产转向海外.该国正在艰难抵御日圆走强、企业税高企、电力短缺和人口减少的局面.

随着电动汽车、风力涡轮机和智能手机市场份额的逐步提高,稀土需求料将在未来数年快速增长,预计中国则会继续收紧自身供应,这引起了日本的不满.

中国7月扩大了稀土出口配额所涵盖的产品范围,纳入低级别的稀土合金.虽然较高端的稀土合金仍未纳入出口配额体系之中,但市场上已猜测下一步将会把高端稀土合金纳入配额体系.

稀土咨询公司KAY Investment总裁Kaz Machida称,"若中国收紧高端合金出口,这将是日本制造业面临的一个严重问题."

为让科技制造商留在本土市场,日本经济产业省斥资540亿日圆(7.04亿美元)以鼓励使用稀土的公司建立供应链,并发展回收技术.

不过在2013年之前,除中国外料没有其他国家会大幅供应稀土,因此分析师表示,日立金属和昭和电工的举措可能预示着科技制造商大批迁出日本的开端.

"如果出口价格和本地价格之间的差距继续处于目前水准,我认为更多人将会效仿,"Asian Metal分析师Brandon Tirpak称,"这好比是条大鱼,当它开始游动时,其他所有的鱼儿都会跟着游动."

**加州梦**

在美国加州Mojave沙漠区的Mountain Pass矿场,对这座曾经的稀土矿的现代化改造正如火如荼进行.

该项目的运营商MolycorpMCP.N拟在2012年之前让开采及新处理设施就位.该公司计画生产范围从分离稀土氧化物到强力磁铁都有.

不过如果潜在客户持续以目前的速度将产能移至中国的话,Molycorp和澳洲Lynas Corp (LYC.AX)、加拿大Great Western Minerals GWG.V就命运未卜了.

分析师说,为了要与中国竞争,西方国家的稀土制造业者需要迅速让供应上线,并与亚洲公司签约以取得处理终端客户规格的关键技术.

上周五,日立金属宣布已与Molycorp达成钕磁铁的原料供应合约,不过日立金属表示,不会寻求和Molycorp成立生产稀土合金的合资企业.

对潜在稀土矿商的另一个重大阻碍是价格.

"日本想和北美合作,但是不想在当下的价格水平下合作,"Jacob Securities分析师Luisa Moreno说."现在的价格太不切实际了."

由于制造商移往中国的热潮,日本稀土市场光是今年预计就将萎缩30%,这个情况料将持续下去,直到中国以外地区的稀土价格下滑.

"日本的制造商正以我从未见过的速度快速移往中国 "Constantine Karayannopoulos的执行长Neo Material说."我们可能正在见证全球稀土供应链的根本改变."(完)