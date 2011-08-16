中国证券新三板扩容方案近期将再上报-报载

路透上海8月16日电---中国新三板(以代办系统为基础的全新场外交易市场)扩容方案渐露芳容.中国证券报周二援引消息人士透露,该方案修订後,梳理了与国内已有的股权交易市场间的关系,并进一步完善转板机制,近期将再度上报.

该消息人士称,目前中国拥有众多的股权交易市场,除天津股权交易所外,多为地方性交易所,而同为场外交易市场,这些市场与新三板市场之间的关系及监管应如何统一的问题仍待解决.

新方案梳理了新三板市场与国内股权交易市场之间的关系,并进一步细化了新三板市场与中小板、创业板乃至主板市场之间转板机制问题,对原本的制度设计诸多细节进行了调整.

报导并引述市场人士认为,此举意味着全国统一的场外交易市场建设有望提速.乐观估计,年内新三板试点扩容有望展开.

新三板试点扩容系今年证监会的工作重点.去年有消息称,新三板扩容方案已上报国务院,方案中较为重要的内容包括:首批园区试点范围将扩至15-20家高新园区,个人投资者将获准进入新三板市场,计划推出做市商制度.(完)