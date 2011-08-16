日本向泰国前总理他信发放入境签证

路透东京8月15日电---日本周一表示，已向流亡海外的泰国前总理他信发放了入境签证，以提升与他信妹妹英拉领导的泰国新政府之间的关系。

日本政府表示，新上台的英拉政府要求日本发放这一签证，此举也意味着扭转了泰国前政府的立场。泰国前政府撤销了他信的护照并积极引渡其回国入狱。

日本内阁官房长官枝野幸男(Yukio Edano)在新闻发布会上表示：“英拉政府的政策是不要对他泰国前总理他信实施旅行禁令，请求我们允许他信入境并发放签证。”

“考虑到双边关系，基于现任政府的请求，我们发放了签证。”

签证的发放在泰国引起震动。他信在泰国是个有争议的人物，他深受城乡穷人的爱戴，但却不被很多中产阶级所认可。他们认为他信是个腐败的独裁者，并希望他身陷囹圄。

请求发放签证的时机可谓出人意外，因英拉迄今在涉及其兄的问题上总是格外小心，拒绝关于她是他信代理人的说法，并与他信可能回国的传言划清立场。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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