日本向泰国前总理他信发放入境签证

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透东京8月15日电---日本周一表示，已向流亡海外的泰国前总理他信发放了入境签证，以提升与他信妹妹英拉领导的泰国新政府之间的关系。
日本政府表示，新上台的英拉政府要求日本发放这一签证，此举也意味着扭转了泰国前政府的立场。泰国前政府撤销了他信的护照并积极引渡其回国入狱。
日本内阁官房长官枝野幸男(Yukio Edano)在新闻发布会上表示：“英拉政府的政策是不要对他泰国前总理他信实施旅行禁令，请求我们允许他信入境并发放签证。”
“考虑到双边关系，基于现任政府的请求，我们发放了签证。”
签证的发放在泰国引起震动。他信在泰国是个有争议的人物，他深受城乡穷人的爱戴，但却不被很多中产阶级所认可。他们认为他信是个腐败的独裁者，并希望他身陷囹圄。
请求发放签证的时机可谓出人意外，因英拉迄今在涉及其兄的问题上总是格外小心，拒绝关于她是他信代理人的说法，并与他信可能回国的传言划清立场。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。