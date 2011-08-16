拜登访华旨在加强中美关系

路透华盛顿8月15日电（记者 Jeff Mason）---尽管美债、赤字和汇率问题已经让美国政府焦头烂额，但美国副总统拜登此次访问亚洲，头等要务便是拜访中国下一届领导人。

拜登周二启程前往中国、蒙古和日本，白宫高度重视此次行程。

拜登的策略是多管齐下。

他将敦促中国政府允许人民币兑美元汇率更快地升值，将表扬蒙古成功的民主制度，以及向灾後的日本表示慰问。

但拜登的主要目标还是建立与中国国家副主席习近平的关系。

拜登的国家安全幕僚布林肯（Tony Blinken）在一次电话会议上说：“简单地说，我们是在投资中美关系的未来。”

“主要的目的之一是了解中国未来的领导层，与习近平副主席建立关系，与他和其他中国领导人讨论中美关系中涉及的广泛议题。”

这些议题包括人权问题、台湾问题，以及最近有关美国赤字问题的激烈争吵。

作为美国最大的债权国，中国希望美国政府能处理好赤字问题，在本周美国信用遭降级後中国还发表了批评言论。

拜登将是美债危机後第一个访问中国的美国高官。

布鲁金斯研究所的外交政策专家李侃如（Kenneth Lieberthal）说：“中国人会对拜登如何解释美国财政赤字的现状和如何处理这些问题非常感兴趣。”

清华-卡内基全球政策中心主任韩磊（Paul Haenle）说：“我觉得拜登会试图向中国保证，尽管评级下降，美国依然国力强大，美国会恢复元气，中国持有的美元资产是安全的。”

除了表达对美国经济和债务前景的担心，中国领导人还可能就美国对台军售计划，尤其是出售F-16战斗机这一问题施压。

“副总统不打算提及台湾问题，尤其不会提到对台军售，”白宫亚洲事务安全顾问罗素(Daniel Russel)表示，“我们非常严肃履行与台湾关系法，我们不会与中国政府讨论这些问题。”

拜登抵达北京的第一天，将与习近平和温家宝会面，并参加习近平主持的宴会。

拜登在第二天将会晤美中商界领导人会谈，下午将拜会中国国家主席胡锦涛。在拜登访问的最後一天，习近平将与拜登在西南城市成都的一家当地餐馆举行一场非正式宴会。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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