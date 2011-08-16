中国6月继续增持美债

中国高额的外汇储备导致其多元化投资日益困难,并令美国国债成为不可能放弃的选择.据美国财政部最新数据,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位. ?此分析师指出当务之急,是要加快人民币汇率形成制度改革,特别是要加大人民币兑美元的波幅.路透