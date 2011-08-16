美拒绝向台湾售F-16C/D战机--媒体

美国《国防新闻周刊》引述台湾防务官员的话称，台湾向美国采购66架新型F-16C/D战机的要求，遭美方拒绝。华盛顿和台北均未就此事发表正式声明，但周刊周日引述台湾官员的话称，台湾采购新型战机要求已遭美国回绝。图为2011年4月12日一架F-16战机在台南举行的军演中。路透