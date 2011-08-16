谷歌巨资购摩托罗拉移动

谷歌正以125亿美元收购摩托罗拉移动,成该公司史上最大收购案,这为其赢得一系列有价值的移动专利,有助其增强与苹果等的竞争. 谷歌对摩托罗拉移动的出价是合现金每股40美元,较後者周五收盘价溢价63%.据消息人士透露,该笔交易高达25亿美元的分手费也异常罕见. 路透