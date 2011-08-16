拜登访华时将就汇率问题向中国施压

美国财政部国际事务次长布雷纳德周一在与记者举行的电话会议中表示,美国副总统拜登在本周访华时将就人民币汇率问题向中国施压. 她指出人民币仍被低估,但已取得一些进展.''我们对人民币升值的速度不太满意,''她表示,''副总统希望特别强调这点.''拜登周二访华.路透