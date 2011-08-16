应进一步提高人民币汇率灵活性和弹性--中证报

* 适当扩大人民币波幅时机成熟

* 在人民币升值过程打破单边升值预期

* 增加弹性或可有效阻止热钱流入

* 出口好于预期等,增加弹性条件具备

路透上海8月16日电---中国证券报周二发表社论指出,应进一步提高人民币汇率的灵活性和弹性,目前已具备条件,时机也成熟,应适当扩大人民币对美元交易价波动幅度,并在人民币加速升值过程中打破单边升值预期.

社论认为,鉴于2005年汇改启动以来,持续存在的人民币单边升值预期及汇率弹性不够等问题,扩大人民币汇率波幅,进一步提高人民币汇率弹性,有利于打破旷日持久的人民币单边升值预期,可有效防止热钱涌入.

中证报认为,自2005年人民币汇率形成机制改革启动至今年6月末,人民币对美元汇率累计升值27.89%,人民币对美元交易价波动幅度仍在0.5%之内的区间,小于很多由固定汇率成功转向浮动汇率的经济体一开始所允许的1%的波动幅度.

8月以来,外汇市场上不断有人民币将扩大波幅的传言,受此影响,上周海外市场,美元/人民币NDF各期限报价普遍大跌,一年期品种报价趋近2008年金融危机时低位,为40个月来新低.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.

2005年汇改以後,人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定.之後改进为:外汇交易中心于汇市开盘前,向所有银行间汇市做市商询价,根据一定的计算方式,得到当日的中间价.

**出口好于预期等提供条件**

社评指出,中国汇改後的诸多问题包括,首先是汇率弹性不够,增大中国对境外热钱的吸引力,热钱涌入既推高国内资产价格,也构成金融安全隐患;另外,人民币对美元交易价缺乏弹性还导致非美货币交易需求偏少、交易不活跃,影响人民币盯住一篮子货币的效果.

鉴于中国当前出口形势好于预期,对欧美经济依存度持续降低,减少增大人民币汇率弹性的後顾之忧,不必过于担忧美欧债务危机和经济减速对中国经济影响.

另外,近期国际金融市场动荡不已,尤其考虑到美国国债违约、财政赤字等情况,中国应适当加大人民币汇率波动幅度,并在人民币加速升值过程中打破单边升值预期.此时进行调整也面临有利的时间窗口:国际投资者自顾不暇,减少了投机套利资本的干扰.

出于中国持续较大的顺差及美国维持近零利率限制中国加息空间等方面的考虑,中金公司、交银国际、渣打等机构纷纷预期,至今年年底,人民币/美元将升至6.25-6.30的水平,较目前的水平至少还有约1.5%的升幅.

而7月初路透对34家分析机构的调查显示,人民币兑美元年内仍将继续升值至6.30,之後步伐趋缓,未来一年(到明年6月末)有 望累计升值约4.3%至6.20.

中国央行上周五称,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.(完)

--发稿 曲伟治/曾菱; 审校 丁淑琴

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