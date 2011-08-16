天津一汽丰田召回近3.4万辆花冠EX轿车--质检总局

路透北京8月16日电---中国国家质检总局通报称,天津一汽丰田汽车有限公司将自周二起召回部分花冠EX(COROLLA EX)轿车,涉及数量33,809辆,因发动机电脑壳体的静电保护不足,可能导致发动机无法启动甚至熄火.

质检总局在其网站发布通告称,此批召回车辆涉及2010年10月23日至2011年1月29日期间生产的部分花冠EX.天津一汽丰田将委托一汽丰田汽车销售有限公司处理检修事宜.