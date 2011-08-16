天津一汽丰田召回近3.4万辆花冠EX轿车--质检总局

沪综指放量收升农业股领涨 资金回流带动大盘企稳
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周一放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。
路透北京8月16日电---中国国家质检总局通报称,天津一汽丰田汽车有限公司将自周二起召回部分花冠EX(COROLLA EX)轿车,涉及数量33,809辆,因发动机电脑壳体的静电保护不足,可能导致发动机无法启动甚至熄火.
质检总局在其网站发布通告称,此批召回车辆涉及2010年10月23日至2011年1月29日期间生产的部分花冠EX.天津一汽丰田将委托一汽丰田汽车销售有限公司处理检修事宜.
天津一汽丰田出资方包括中国第一汽车集团、天津一汽夏利汽车(000927.SZ)股份有限公司、丰田汽车(7203.T)和丰田汽车(中国)投资有限公司,中外股比为50%:50%.(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
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路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透北京2月6日 - 中国国家外汇管理局管理检查司司长张生会表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，加大对各类外汇违法违规行为的处罚力度，尤其要严厉打击“逃/骗汇、套汇、非法套利”等外汇违法违规行为和地下钱庄等违法犯罪活动。