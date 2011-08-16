中国上半年原油对外依存度为54.8%

沪综指放量收升农业股领涨 资金回流带动大盘企稳
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周一放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。
路透上海8月16日电---针对"中国原油对外依存度已高于美国"的报导,中国国家发展和改革委员会表示,上半年中国原油对外依存度54.8%,较去年上升1个百分点,但仍低于美国同期水平.
按美国能源部能源信息署(EIA)1-5月份数据计算,美国原油对外依存度61%.
中国工业和信息化部8月初公布数据则显示,中国原油对外依存度已达55.2%,超越美国的53.5%.
发改委网站周一发布的7月份成品油产销数据显示,今年前七个月,原油生产稳定增长,生产原油11,889万吨,增长3.2%;原油进口不断扩大,进口原油14,663万吨,增长8.4%.
此外,原油加工量持续增加,1-7月,原油加工量23,740万吨,增长5.8%;成品油产量14,361万吨,增长6.1%.成品油消费保持较高水平,同期成品油表观消费13,929万吨,同比增长6.8%.
参看相关细节,请点选国家发展和改革委员会网站(here)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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