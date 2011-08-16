中国银监会确立资本监管新标准

中国银监会周一就银行资本监管的新标准徵求意见,明确资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重进行更精细的设计. 银监会网站新闻稿称,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标. 路透