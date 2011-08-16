中国6月继续增持美国国债

* 6月继续增持美国国债57亿美元

* 外汇储备过高令投资难度空前

* 暂难摆脱美元的束缚

* 加大人民币兑美元波幅为当务之急

路透香港8月16日电---中国高额的外汇储备导致其多元化投资日益困难,并令美国国债成为不可能放弃的选择.根据美国财政部最新数据显示,6月份中国连续第三个月净增持美国国债57亿美元,令总额达11,655亿美元,仍列全球首位.

这一增持的数据,在美国长期债务信用评级被调降後显得格外醒目.分析师指出,当务之急,是要加快人民币汇率形成制度的改革,特别是要加大人民币兑美元的波动幅度.

数据并显示,中国6月净增持的一年期以上的长债为41.13亿美元,净减持以"两房"为主的机构债26.85亿美元,净增持公司债3.4亿美元,股票持仓则下滑2.08亿美元.

"这再次说明,人民币不可能摆脱美元束缚."兴业银行首席经济学家鲁政委称,"目前亟需做的,就是扩大人民币波幅."

美国财政部数据并显示,6月持有美国国债量名列第二的仍是日本,但当月日本却减持了仓位至9,110亿美元,上月为9,124亿美元.

外汇储备不断积累则加大了外汇的投资难度.中国7月份实现贸易顺差315亿美元,与6月份223亿美元的水平相比有明显扩大.今年1-7月份累计顺差则为775亿美元,与去年同期845亿美元的水平相比,并未明显下降.

较大的顺差促使人民币继续升值的压力大增.周二,人民币/美元中间价为6.3925元,为连续第五日创出新高.

**加大汇率弹性**

在美元积弱难返,且中国外汇储备又不得不陷身美国国债的怪圈中,改变经济结构以平衡国际收支无疑是长期的解决方案.但学者们也指出,在长期措施逐渐产生效果的过程中,也不能忽视有针对性地提出应对政策.

鲁政委指出,如果人民币兑美元的波动幅度扩大,就能有效减弱外储快速增长的压力.另一方面,一个刚性的单边升值的汇率,会导致中国大的经济主体不做对称的避险安排,一旦汇率出现大的波动,一定会有大企业甚至银行倒闭.

"越控制住汇率的波动幅度,问题就越大,很多市场主体认为既然汇率不动,就没有必要买保险.在这种情况下,一旦真的出问题了,不就完蛋了?"他指出.

中国证券报周二也发表社论指出,应进一步提高人民币汇率的灵活性和弹性,目前已具备条件,时机也成熟,应适当扩大人民币对美元交易价波动幅度,并在人民币加速升值过程中打破单边升值预期.(完)

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