三季度物价涨幅料创今年峰值--国家信息中心

* 三季度CPI涨幅将达今年季度峰值至6.2%

* 尽管显性通胀压力较大,但可控

* 三季度经济将平稳减速,增幅约9.2%

* 三季度外贸出口增速将趋缓

路透上海/北京8月16日电---中国通胀形势严峻,国家信息中心发布报告预计,三季度居民消费价格指数(CPI)涨幅将达今年季度峰值,同比上涨约6.2%左右.不过尽管显性通胀压力较大,但仍在可控范围内.

刊登在中国证券报的报告并预计,三季度经济增长则将平稳减速,预计国内生产总值(GDP)增速为9.2%左右;三季度工业生产者价格或上涨7.3%左右.

数据显示,上半年中国GDP同比增长9.6%;其中二季度同比增长9.5%,环比增长2.2%.二季度CPI涨幅为5.7%.

"从物价水平来看,尽管显性通货膨胀压力较大,但并未出现加速上涨的态势,仍在可控的范围内,需要重点关注的是因长期价格管制导致的隐性通胀问题."报告称.

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,上次上调是在6月20日,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.

随着政策效果的显示,以及国际上美国债务问题和欧债危机等不确定因素增多,市场对是否会因政策超调损及实体经济的担忧日渐升温.

**通胀压力仍较大**

国家信息中心指出,三季度猪肉价格环比上涨幅度将比二季度略有减缓,但蛋类和其他肉类产品价格环比涨幅比二季度扩大,对物价上涨的影响不容小视;美联储推出新一轮量化宽松政策的可能性明显加大,美元贬值将给中国带来新的输入性通胀压力.

此外,同时负利率具有刺激借贷、扩张需求的作用,物价上涨的货币环境仍然比较宽松;劳动力成本上升、原材料涨价、油价和电价等资源价格上调等因素,将成为推动消费价格走高的刚性因素.

不过报告同时指出,抑制物价上涨的主要因素则包括,翘尾因素影响略有减弱;稳定物价总水平是今年宏观调控的首要任务,央行高频操作回收流动性,有助于削弱物价上涨的货币基础.

美国信用等级下调导致石油等国际大宗初级产品价格高位震荡下行,有助于缓解输入性通货膨胀压力.同时限购扩展到二三线城市等房地产调控政策持续发力,有望推动房价稳中趋降以及宏观经济降温预期等因素,使得居民通胀预期将会适度回落.

**出口增速将放慢**

国家信息中心认为,随着世界经济复苏乏力,特别是欧美等主要贸易夥伴增长动力不足,中国外贸出口增速将继续有所减慢.初步预计,中国三季度出口增长18%左右,进口增长20%左右,贸易顺差696亿美元,同比增长6.7%左右.

报告指出,抑制外贸出口增长的因素主要包括,欧债危机已经由外围国家蔓延至核心国家,美国债务上限风波虽已过去,但解决方案不足以稳定政府的中期债务状况,一、二季度美国GDP环比折年率增长接近衰退边缘,因此全球经济下行风险加大.

而人民币汇率持续温和升值,将会弱化中国出口产品的价格竞争力,国内劳动力成本增加,紧缩政策导致融资成本持续上涨,使中小型外贸企业经营困难,并影响其外贸出口;各种形式的贸易保护主义亦将对中国出口带来一定影响.

不过,尽管近期世界经济下行风险加大,但是新兴经济体增势强劲,世界经济仍将保持温和增长,国际贸易不会出现大幅滑落,是推动外贸出口增长的因素之一.

而随着日本震後重建的逐步展开,中国作为世界最大的建材、钢铁、石化产品生产国和世界主要建筑工程服务输出国,可为日本生产恢复提供支持,会增加中国相关产品出口.

数据并显示,上半年中国进出口总值17,036.7亿美元,同比增长25.8%.其中出口8,743亿美元,增长24%;进口8,293.7亿美元,增长27.6%.

国家信息中心报告并预计,三季度规模以上工业增加值同比增长13.7%,固定资产投资增长24.5%,社会消费品零售总额增长17.5%.(完)

--发稿 曲伟治/康熙泽; 审校 丁淑琴/屈桂娟

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