加拿大加强对朝鲜制裁措施

路透渥太华8月15日电---加拿大外交部周一表示，已经加强了针对朝鲜的制裁措施，以惩罚朝鲜所作出的激进举动，例如击沉韩国“天安号”护卫舰。

加拿大将禁止向朝鲜出口、进口任何货物，禁止向朝鲜提供新投资，并将把向朝鲜提供金融服务列为非法举动。人道主义救援、食品以及医疗服务不包括在内。

据加拿大统计数字，加拿大和朝鲜去年的双边贸易额只有1,240万加元（约合1,270万美元）。因此此次制裁措施主要还是象征意义更大一些。

韩国指责朝鲜在2010年击沉“天安号”，导致46名船员遇难，但朝鲜否认对此负有责任。

加拿大外交部在声明中所，加拿大将向朝鲜政府强化这一信息，那便是朝鲜的激进举动，例如击沉“天安号”，是不被接受的。

加拿大称朝鲜是导致核武器扩散的主要国家，还抵制联合国裁军会议，因为朝鲜正在担任该会议轮值主席国。（完）

编译：高虹 发稿：王燕焜

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