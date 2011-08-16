摩托罗拉的前世今生与兴衰起伏

分析：欧元对德国或许偏弱 但对其他欧元区国家则过强
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路透8月15日电---摩托罗拉移动(MMI.N)被谷歌(GOOG.O)收购。摩托罗拉公司迄今已有81年历史，在上世纪70年代率先发明了手机，该公司的Razr手机几年前曾在市面上异常火爆，但近年来逐渐没落，最终未能逃脱被收购的命运。
1928年：加尔文（Galvin)家族成立了加尔文制造公司，这家公司生产的第一个产品是电源转换器。
1930年：公司名称变更为摩托罗拉。加尔文家族三代人相继掌管摩托罗拉，直至2004年克里斯托弗・加尔文出局。
1943年：摩托罗拉公司上市，首次公开发行(IPO)每股价格为8.5美元。
1973年：摩托罗拉的马丁・库伯（Martin Cooper）发明了第一款手机，最初型号为DynaTAC。
1984年：DynaTAC开始投入商用，并被称为“砖头”机(或称大哥大)，後来被更轻更小的手机代替。
1989年：摩托罗拉推出MicroTAC，这是一款第一个键盘隐藏在塑料翻盖之下的手机。
1994年：据Gartner的数据，摩托罗拉以32.5%的份额在全球手机市场独占鳌头，当时诺基亚市场份额为21%。
上世纪90年代中期：欧洲建成了首个数字无线通讯网络，但摩托罗拉由模拟网向数字技术的转型很缓慢。
1996年：推出其标志性翻盖手机中的第一款StarTAC
2000年：摩托罗拉的市场份额降到13%，诺基亚则增加至31%，之後数年摩托罗拉的市场份额一直徘徊在15%左右。
2006年：7月份，摩托罗拉称超薄型Razr手机销量已经达到5,000万台。首席执行官埃德?桑德尔(Ed Zander)则称其销量将达到5亿台。但年底时Razr手机市场份额饱和，出现该款手机被免费赠送现象。摩托罗拉市场份额达到23%的最高点。
2007年：活跃的投资者卡尔・伊坎(CarlIcahn)推动摩托罗拉分拆业务，回购股票，并解雇其首席执行官。当年苹果推出首款iPhone。摩托罗拉当年市场份额为9%。
2008年1月：格里格・布朗接替桑德尔出任CEO。摩托罗拉当年有三个季度亏损。
2008年10月：桑杰・贾(Sanjay Jha)宣布全面使用安卓(Android)平台的计划，裁员数千人。年底摩托罗拉市场份额不足7%。
2009年11月：摩托罗拉与美国通信企业Verizon Wireless合作推出一款成功的安卓系统手机Droid。
2011年1月：摩托罗拉被分拆为摩托罗拉解决方案和摩托罗拉移动。摩托罗拉宣布推出首款基于安卓系统的平板电脑，以与苹果的iPad竞争。
2011年7月21日：伊坎要求摩托罗拉从数千项专利中更好地创造价值；可能会将专利业务与手机业务分拆。
2011年7月28日：摩托罗拉推迟新产品的发布直到9月。第二季度市场份额为2.9%。
2011年8月15日：谷歌宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动。（完）
编译：高虹 发稿：王燕焜
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