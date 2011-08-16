16日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

今日A股市场早盘呈现冲高受阻回落态势。早盘在银行股的带动下，沪综指一度继续上行，但是面对上方缺口压力以及量能的限制，股指最终冲高回落，午盘沪综指报收于2618.79点，下跌0.30%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘呈现冲高受阻回落态势。早盘在银行股的带动下，沪综指一度继续上行，但是面对上方缺口压力以及量能的限制，股指最终冲高回落，午盘沪综指报收于2618.79点，下跌0.30%。

经过前期全球股市剧烈波动後，目前外围市场已经基本恢复到常态，纽约股市连续三日上涨，其对A股的影响力逐渐减弱，同时在调控政策拐点的预期下，A股市场重心有所趋稳，这其中权重股稳定市场重心，而题材股提供结构性机会。

对于大盘後市走势，笔者认为，外围市场波动对A股市场形成的干扰正在逐渐减弱，而当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。鉴于国内外环境仍充斥着不确定性因素，意味着市场的系统性风险仍未释放完毕，不过最坏的阶段已经过去。（完）

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