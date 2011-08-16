16日午间分析：沪指早盘窄幅震荡

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现冲高受阻回落态势。早盘在银行股的带动下，沪综指一度继续上行，但是面对上方缺口压力以及量能的限制，股指最终冲高回落，午盘沪综指报收于2618.79点，下跌0.30%。
经过前期全球股市剧烈波动後，目前外围市场已经基本恢复到常态，纽约股市连续三日上涨，其对A股的影响力逐渐减弱，同时在调控政策拐点的预期下，A股市场重心有所趋稳，这其中权重股稳定市场重心，而题材股提供结构性机会。
对于大盘後市走势，笔者认为，外围市场波动对A股市场形成的干扰正在逐渐减弱，而当前主导A股走向的关键因素将逐渐转移到国内基本面上来。鉴于国内外环境仍充斥着不确定性因素，意味着市场的系统性风险仍未释放完毕，不过最坏的阶段已经过去。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。