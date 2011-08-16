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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 16日 星期二 12:04 BJT

阿森纳主帅称痛失“世界级球员”

周一当阿森纳前队长法布雷加斯在西班牙举行媒体见面会时，阿森纳主帅温格遗憾表示，法布雷加斯的离队让枪手失去了一名“世界级球员”。他在新闻发布会上说道：“我们失去了一名世界级球员，我们感到悲伤，我们确实尽力挽留了。”图为8月6日温格赛中吆喝球员。路透

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