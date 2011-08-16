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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 16日 星期二 12:03 BJT

法布雷加斯完成转会

西甲豪门巴塞罗那发布声明称，前阿森纳中场法布雷加斯周一通过体检，正式与俱乐部签署五年合约。巴萨经过三年的追逐，终于把昔日这位巴萨青训营成员带回诺坎普球场。巴萨在主场向三万名球迷郑重推出了这位24岁的西班牙国脚。图为8月15日法布雷加斯与巴萨签约后拍照。路透

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