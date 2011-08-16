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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 16日 星期二 12:02 BJT

小德：“我是人，不是神”

德约科维奇本赛季表现堪称神奇，但是这位目前排名世界第一的塞尔维亚网球名将表示自己仍是“有血有肉”的人。小德笑着说道：“我是人，这点我敢打包票。我知道今年我的表现很好，运气很好，但是我不是在想我会输多少比赛？我是在想我能赢多少比赛？”路透

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