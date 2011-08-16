版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 16日 星期二 12:01 BJT

阿圭罗英超首秀独中两元

周一在本赛季英超首轮一场较量中，加盟曼城後首秀首次登场的阿圭罗梅开二度，帮助曼城4-0击败斯旺西。哲科先帮助曼城攻入一球，第60分钟替补上场的阿圭罗随後将比分拉大，且在补时时刻又入一球，另外一名贡献进球的球员是席尔瓦。阿圭罗7月加盟曼城，转会费据报为6400万美元。图为阿圭罗庆祝进球。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐