切尔西中场米克尔呼吁绑架者放了他父亲

切尔西中场米克尔父亲上周五在尼日利亚被绑架，米克尔周一呼吁绑架者放了父亲。24岁的他接受天空体育新闻采访时说道：“没有任何消息没有接到电话，什麽也没有。无论我爸爸在谁手中，或者有谁知道他人在哪里，请一定给我联系，希望能放了他。”图中穿蓝色球衣者为米克尔。路透