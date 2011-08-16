世行行长称各国政府应解决全球债务问题

丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车与铃木汽车周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透堪培拉8月16日电---世界银行呼吁各国政府遏制长期债务,以解决当前欧洲和美国的主权债务危机,但称尚不需要20国集团(G20)采取特别行动.
世界银行行长佐利克亦表示,现在是时候推动自由贸易议程,并对有关国家解决债务危机之际的贸易保护主义抬头发出警告.
"这个阶段的确仍需要欧洲的主权政府作出决定,"佐利克周二在堪培拉告诉记者.
"主权国家有责任在如何应对短期...以及中长期挑战上作出决定,"他说道.
佐利克称,市场对美国和欧洲等主要国家的经济领导力丧失信心,加上经济复苏脆弱,已将市场推入新的危险地带."
"市场期望可自由支配支出以外的长期行动计划,"他指美国说道.
"到目前为止我们尚能控制保护主义,但随着经济放慢,这种风险可能加大."
佐利克称,人民币升值有助于全球经济恢复稳定,并遏制中国的通胀.
"(人民币升值)有助于减轻通胀压力,我认为亦有助于国际体系的稳定."(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
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