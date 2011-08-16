泰国官员称新政府将致力于增加人民收入

路透曼谷8月16日电---泰国副总理兼商务部长Kittirat Na Ranong周二表示，泰国新政府工作重点将致力于增加人民收入，降低生活成本，而非单纯追求较高的经济发展。

英拉・西那瓦(Yingluck Shinawatra)上周正式宣布就职，泰国新政府将于下周向国会提交其施政纲领。

Kittirat对记者表示，泰国政府的优先任务包括，每天最低工资为300泰铢(10美元)，大学毕业生起薪为每月1.5万泰铢，为公司减税，降低燃油价格，打击毒品活动。

Kittirat说：“其他政府可能会致力于经济发展，这是可以理解的。但我们最在乎的不光是经济发展，还有人民收入的增加，以及如何将这种高收入公平分配给每人。”

英拉政府似乎决意推进民粹主义项目，不过经济学家警告此举可能会引发工资物价螺旋上升。

政府还承诺将稻米产出价格提高至每吨1.5万泰铢。出口商称，此举将使泰国稻米失去竞争力，并可能导致其失去对越南第一大出口国的地位。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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