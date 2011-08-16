《Johnston专栏》中国与美国：冰火两重天

（David Cay Johnston是路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

路透澳门8月12日电---中国正在经历最好的时代，而美国却在经历最糟的时代。在处理税收和经济增长的关系方面，中国堪称智慧，美国则愚不可及。

有观点认为，减税和减少政府支出可推动经济走向繁荣。那我们不妨看看以下的中美对比吧。

在中国，2003年以来税收增幅比经济增幅高出五分之一。而在美国，税收增幅比经济增幅低四分之一。

结果是，中国税收占GDP比例上升了约22%，而美国该比例则下降7%。

在中国，到处是工作机会；在美国，满眼是失业人群。

这说明，美国之所以近10年经济增长迟缓，眼下甚至有停滞的风险，并非由于税收过高，而是由于其采行了不合理的、反市场的经济规则；而共产党领导下的中国，虽然税负上升，经济却迅猛增长。

中国认为税收与经济增长互相促进，而美国却认为税收会阻碍经济。

中国深知，税收花在哪里才至关重要，因此中国把钱花在教育、基础设施和养老保障方面。

在中国，有约一半的人口生活在城市，这里道路宽敞平坦，无不凸显经济增长势头。为了抵御洪涝灾害，中国在地势较低的沿海地区兴修雨水排水系统；而为了满足湿热天气中人们的空调用电需求，发电厂迅猛建设。

在美国，政府正着手削减教师工资，坑坑洼洼的马路给减震器和轮胎商店等带来不少生意，而美国的养老金计划401K账户已蒸发2万亿美元，成了201K，养老保障堪忧。

有一点中国人一直牢记，美国人却已忘了个干干净净，那就是：民间财富要以国家财富为基础。而国家财富主要就来自于税收。

在沙子上建立的摩天大厦，总逃不过坍塌的厄运，最终血本无归。

而中国所作的，是打好花岗岩那样坚实的基础，因此就有无穷的发展潜力，虽然政治意识形态和法律体系因素会形成一定的制约。

中国对自身经济增长势头颇具信心，上调了个人所得税起征点，有6,000万低收入人群无需再缴纳个税，而仍需缴纳个税的人群中，有2,400万人税负降低。反观美国，茶党则提出应对低收入人群加税。

与茶党不一样，中国奉行传统的、久经考验的观念，即挣钱越多、缴税越多。他们抓住了经济学家亚当・斯密(Adam Smith)和洛克(John Locke)的理论精髓：向贫穷人口征税，只会提高整体劳动力成本，不应向穷人征税。

正像狄更斯《双城记》中写的那样“这是光明的季节，是黑暗的季节；这是希望的春天，是绝望的冬天；我们拥有一切，我们一无所有；我们都直奔天堂，我们直奔相反的方向。”简而言之，现在的中国与美国，就是现代版的《双城记》。(完)

编译：高虹 发稿：朱淑珍

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