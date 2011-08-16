谷歌收购案有赢家也有输家 或激发更多并购交易

* RIM、诺基亚和有线电视行业或成为该交易的赢家

* 对微软影响看法不一

* 该交易损及InterDigital

* 谷歌这项收购案可能激发更多并购交易

路透纽约8月15日电---谷歌(Google)(GOOG.O)宣布将斥资125亿美元收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N)之後,市场将RIM(Research in Motion)RIMM.O、诺基亚(Nokia)NOK1V.HE以及有线电视业务视为可能的赢家.

如果其他手机厂商不采用谷歌的Android系统,那麽诺基亚和RIM可能从中获利.

若谷歌不再吹动有线电视行业的一池春水,付费电视企业可能也获得提振.收购後,谷歌将拥有摩托罗拉的机顶盒(视讯转换器)业务.

另一方面,分析师认为,苹果(Apple)(AAPL.O)追求智能手机客户,也不太可能受到这笔交易的影响.既然谷歌成为直接竞争者,苹果在其设备中可能不再采用谷歌的一些产品.

谷歌这笔竞购案周一打击InterDigital股价下跌,因为谷歌似乎对收购该公司无线专利不再感兴趣.

至于该交易对微软的影响,则看法不一.微软一直宣传Windows软件,作为Android和苹果以外的另一种操作系统.

**微软**

Android手机制造商可能会比较愿意冒险赌一下微软的Windows系统,然而客户却没什麽兴趣.

但是这宗交易让微软就Android专利和谷歌直接杠上,可能会阻碍微软向Android手机制造商收取专利授权费.微软和摩托罗拉已就各自的技术彼此互告.谷歌成为摩托罗拉的靠山之後,微软将面临更艰困的法庭对抗.

国际数据公司(IDC)程式总监Al Hilwa指出,迫于压力,微软可能必须向外并购,藉以增加Windows系统的影响力.

"微软可能因此迈向收购,宏达电等厂商可能是目标,"Hilwa并称.

**诺基亚**

诺基亚在美国上市的股票NOK.O周一跳涨17%,因谷歌出价收购摩托罗拉移动,重新燃起诺基亚也将被并购的臆测.诺基亚对甚嚣尘上的收购传闻未置评.

诺基亚今年稍早决定采用微软Windows手机操作系统,而不是自主开发但正逐步淘汰的MeeGo软件.该公司将扭亏为盈的希望放在今年稍後将亮相的Windows系统新款手机.

**RIM**

黑莓手机生产商Research In Motion(RIM)一度在企业通信领域称霸,但其霸业正流失给苹果iPhone和iPad等设备,也输给Android设备,尽管程度较小.

RIM股价今年缩水近60%,因为未达财测、推迟新手机发布、且其PlayBook平板电脑也未能带来激励.

RIM计划让黑莓智能手机采用QNX平台,与PlayBook相同.

谷歌的Android系统和摩托罗拉的硬件若进行更紧密的整合,"则可能令RIM的QNX超级手机战略的成功面临更多压力."RBC资本市场的分析师Mike Abramsky写道.

RIM股价在谷歌收购摩托罗拉移动消息传出後上涨3.7%,但其股价仍不到截至明年2月当年平均获利预估的五倍.

**苹果**

分析师称该交易对苹果的移动业务影响甚微.尽管谷歌使用Android操作系统的手机销量高于苹果iPhone,但谷歌料不会带来任何特殊的手机专业技术,因此不能提升摩托罗拉的设计或生产.

"很明显,摩托罗拉对手机的了解比谷歌要多."Gleacher & Co分析师Brian Marshall说,"所以我看不出来谷歌会带来什麽."

最显着的冲击会落在苹果于全球针对Android手机制造商提出的多宗专利侵权诉讼.但相同的是,影响情况还不明朗.苹果也已经控告摩托罗拉移动侵犯专利权.

苹果的直觉反应之一可能是,在未来的iPhone和iPad上弃用谷歌的地图和搜索等产品.

**有线电视产业**

谷歌长久以来被视为是传统付费电视的一大威胁,先是YouTube,然後是Google TV机顶盒.但这两者对有线电视造成的负面冲击,均未如某些预期那麽严重.

谷歌收购摩托罗拉移动之後将成为付费电视最大的供应商之一.即使实体机顶盒跟随身听(Walkman)一样从主流消失,摩托罗拉的加密和限定收讯软体仍将居重要地位.

Bernstein Research分析师Craig Moffett很好奇,谷歌成为有线电视产业的关键供应者之後,是否不再那麽积极挑战该行业.

"我想有线业者会很乐于见到谷歌加入它们,所谓的传统付费电视模式,"Moffett说.

**INTERDIGITAL**

谷歌收购摩托罗拉移动之後,无线通讯技术授权商InterDigital(IDCC.O)股价周一重挫14%,因为市场担心谷歌对InterDigital的无线专利将不再有兴趣.

InterDigital7月时表示正寻求出售公司的可能,华尔街日报稍後报导称谷歌可能加入竞购其专利.然而分析师说,仍不能排除谷歌依然对InterDigital还抱有兴趣的可能性.(完)

--编译 李爽/肖群英/杜明霞/李婷仪;审校 沈以文

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