香港房价未来6-12个月跌幅或高达两成--CBRE

路透香港8月16日电---物业顾问世邦魏理仕表示,现时难以估计全球经济不稳对房地产市场的影响,但相信楼价及成交量无可避免将出现调整;倘市场气氛持续疲弱,未来6-12个月楼价下跌两成亦不足为奇.

"市场需求强大而供应紧绌,令楼价急速上升;一旦市况逆转,楼价即不堪一击."世邦魏理仕香港研究部主管范伟年指出.

他预期,香港的住宅楼价及成交量将出现调整.

"一般来看,我们预料未来6-12个月,楼价将下跌5-10%;倘市场气氛持续疲弱,则楼价下跌20%亦不足为奇."范伟年称.

但他亦表示,由于目前香港的利率仍低,因此即使楼价真的按此幅度下跌,料仍不会引发大量抛售.随着整体经济前景变得明朗,楼价会有所回升.

世邦魏理仕表示,环球经济向下,写字楼市场亦不能幸免,短期市场会较为沉寂,惟增长势头仍不减.而环球经济走下对亚太区市场的影响不会太大,即使亚太市场本身亦面对自身问题如通胀压力,但中期来看,对投资者仍然吸引.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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