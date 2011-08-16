一天锻炼15分钟即可延寿三年--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透香港8月16日电(记者 陈依琳)---台湾的一项大型研究发现，一天适度锻炼15分钟或许会让你的寿命延长三年。
多数人很难坚持一周五天、每天锻炼半小时的意见，专家希望通过确定降低强度也能达到强身健体作用来使更多人有动力锻炼。
台湾卫生研究院研究员文启邦(Chi Pang Wen，音译)表示，一天适当锻炼15分钟，例如快走，对任何人都有好处。
他在接受路透电话采访时表示：“这适用于男女老少、烟民、健康和不健康人群。不论碰到什麽类型的患者，对医生而言，这都是一条适用于所有人的建议。”
该研究周二发表在《柳叶刀》(The Lancet)杂志上。文启邦和他的同事们对41.6万名研究参与者进行了13年的追踪调查，并对他们的健康记录和体育活动状况进行分析。
在考虑到年龄、体重、性别和一系列与健康有关的指标後，他们发现，相较那些不运动的人，每天只要适度锻炼15分钟就可延寿三年。
文启邦说：“区区15分钟……但好处多多。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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