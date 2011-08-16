《沪港小生专栏》地方危机不断，中国怎麽了？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文仅代表作者个人观点）
路透投资中国主编 陈澍/文 新浪微博（weibo.com/georgeschen）
什麽是PX？这可是中国国内过去24小时里的关键词。
官方媒体报导称，台风“梅花”侵袭中国东北部沿海，导致大连福佳大化化工厂防潮堤坝溃坝，周边居民被紧急疏散。该厂生产对二甲苯（PX），这是一种用于生产聚酯的有毒石化产品。
周日，部分愤怒的大连市民决定，应该是该化工厂迁址，而不是居民被疏散。
于是大连上万名市民上街抗议，该市也成为全球媒体报导的头条。
无独有偶。也许要怪运气不佳或自然灾害频发。当地媒体报导称，四天前，山东省郯城县一家化工厂发生氯气泄漏事故，造成125人中毒住院，其中多数是该厂工人和附近居民。约三个月前，云南省亦发生铬渣非法倾倒致污事件，但此事近期才公之于众。你可以想象，当地民众有多么愤怒。
我与一名年轻的基金经理讨论了近期这类事件，他的观点令我感到惊讶。他受过良好的教育，属于中国典型的中产阶级，在同事和客户前总是非常冷静和礼貌。但他告诉我，如果他是大连PX化工厂周边居民，他会上街抗议，甚至斗争到底，直到PX厂迁址。
他说道：“这是为了下一代，为了我们的孩子……政府必须意识到，孩子们是中国许多家长最後的希望。如果他们觉得孩子无法拥有快乐、健康的生活，他们会做任何事情反对政府。”
环境污染是中国社会不安定的主要原因之一。南开大学两名学者撰写的2011年研究报告指出，2009年中国发生了近九万起“群体事件”。一些人估计的数字更高。
我现在仍清楚记得，大概在十年前，我的一位老师曾告诉我，在中国，即使你不想跟政治有关系，有一天你也可能会卷入到政治之中。全球投资者涌向中国寻找买入机会时，请一定记得关注政治风险和快速变化的社会环境。
大连PX事件、山东氯气泄漏和云南铬渣水污染事件都证明一个道理：在中国，不碰政治很难。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
作者陈澍，写新闻，也写小说，玩文字游戏九年，一路拿奖，从东京到纽约。采访过周杰伦，也追过周小川，最想写的故事永远是下一个。2011年出版的《外资银行在中国》（here）是陈澍的第一本书。生于上海，现居香港，不定期更新《沪港小生》专栏（www.mrshangkong.com/）。
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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