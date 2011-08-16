发改委拟采取措施 鼓励民企投资战略新兴产业

* 十大举措鼓励民企和民间资本进入七大战略新兴产业

* 是去年出台的民间投资新三十六条政策的延续

* 经济结构转型的另一重要生力军

* 预计扶持民企政策包仍有料,然推进落实是关键

作者 沈燕/李文科

路透北京8月16日电---中国经济结构调整的主力军中再添一员大将--民营企业,在打破政策壁垒下,战略新兴产业正全速开跑.

中国国家发展和改革委员会将采取10大政策措施鼓励和引导民营企业进入战略新兴产业,战略性新兴产业扶持资金等公共资源要对民营企业同等对待.意味着中国鼓励落实"民间投资新三十六条"的政策包继续发酵.

中国政府一直未公开宣布将会投入多少资金至七大战略性新兴产业投资中.但此前政府引导外资、支持企业境外投资、并推动私募股权投资基金(PE)进入,其中国有企业仍占据主导角色.

"这也是鼓励民间投资新三十六条的落实和延续,属于同一个政策包的内容."发改委一位不具名的官员称,後续还会有相关的政策出台,因为具体的政策是需要分解到各个部门落实的.

研究了多年民营经济的中国国际经济交流中心副秘书长陈永杰则指出,发展战略新兴产业是中国经济结构转型的重要内容,与国际相比,该领域比较新,无论是技术或其它方面大家差距都相差不大.

国务院去年5月发布关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见(即"新36条")称,要鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入、可以实行市场化运作的行业和领域.

但时隔一年,在无力打破国企垄断获取平等竞争机会的同时,"用工荒"、政策收紧带来的"钱荒"、以及阶段性"电荒"常态化,加上成本增加、税负沉重以及利润低下甚至亏损,也即"三荒两高一低",都让民营资本更加步履蹒跚.

受益发改委鼓励民企投资战略新兴产业的政策信号,战略新兴产业相关个股亦有所表现,比如新能源概念的金晶科技(600586.SS)周二早盘收涨1.09%,新材料概念的天通股份(600330.SS)收涨0.25%、安泰科技(000969.SZ)涨1.84%,信息产业概念的厦门信达(000701.SZ)涨1.92%等,这些个股表现均强于大盘.

**设置同一起跑线**

尽管不乏政策的支持,但推进缓慢备受诟病,民间资本和民营经济的困境似乎并没有明显改善.而选择七大战略新兴产业作为民企与国企共同竞赛的起跑线,无疑是一个政策的突破口.

七大战略新兴产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料、新能源汽车等.这也是中国十二五期间重点发展的领域.

陈永杰指出,传统领域国企垄断地位很难打破,而战略新兴产业比较新,相对没有历史的包袱和行业壁垒,因此大家容易站在同一个起跑线上."不容易出现只针对国企的那种点兵点将行为."

国务院发展研究中心产业经济研究室主任王晓明表示,前十年中国处于重化工业化阶段,大型企业在基础设施建设和城市化发展的过程中享有资金和规模的优势,而今後中国将更侧重于经济结构调整,创新将被提到越来越重要的位置,战略新兴产业的发展就更为重要.

根据意见,发改委要求有关部门和地方结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批等相关管理办法.除必须达到节能环保要求和按法律法规取得相关资质外,不得针对民营企业和民间资本在注册资本、投资金额、采购投标等方面设置门槛.

据全国工商联数据,"十一五"(2006-2010年)期间,中国登记注册的私营企业数量已经超过840万户,年均增速达14.3%,私营企业成为中国最大的企业群体,占全国实有企业总数的74%.

**旨在打破政策壁垒**

"英雄不问出处",不论外资、国字头、抑或草根民间企业均能在战略新兴产业分一杯羹,不仅需要打破政策界限,显然更需要落实在政策的执行力上.

王晓明称,民营中小企业遭遇到一些体制机制问题亦比较突出,尤其在地方政府主导的投资项目以及创新联盟,往往对中小企业吸纳得不够,很多地方政府还是依靠传统大企业发展的思路,另外包括融资问题,这也是目前比较突出的.

"总结发达国家经验发现,中小企业在创新型经济中的地位和能力作用是大企业所替代不了的,甚至在部分领域,大企业作为既得利益者,有时会出现阻碍创新的问题."他称.

中国经济体制改革研究会副会长石小敏则提到,近二十年来真正能体现技术进步的主要集中在"三资企业"(中外合资、中外合营、外资企业),这些企业通过技术进步给社会带来溢出效应,而民企无论在资金,技术等方面短期都很难形成规模.

"我们在调研中发现,地方在制定新兴产业战略的时候还是一个依靠大企业发展的思路,尤其是地方政府存在的一些问题."王晓明称.(完)

--审校 杨淑祯

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