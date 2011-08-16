沪综指缩量收低 终结连续四日涨势

沪综指放量收升农业股领涨 资金回流带动大盘企稳
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周一放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。
路透北京8月16日电---中国股市沪综指周二冲高回落缩量收低,终结此前连四日涨势.今日一年期央票发行收益率意外上涨,令升息预期趋浓,加之2,620点上方前期跳空缺口压力沉重,在地产股领跌下,大盘成交低迷,振荡下行.
沪综指收报2,608.166点,跌18.604点,或0.71%.沪市A股成交额续降至900亿元人民币,上日为908亿元.上海地产类指数收盘大跌2.07%
"央票利率意外上行,给人感觉加息在即."华西证券分析师曹雪峰指出,这是导致沪指回落的主要因素;此外,技术上看,大盘已连续四个交易日上涨,所以今日出现下调也属正常.
中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.
华泰证券分析师周林认为,股市成交量低迷说明目前市场分歧仍然很大,投资者信心不足.量能不放开的话,後期反弹空间都很有限,预计短线还会在2,600点附近继续振荡.
沪深300指数8月合约尾盘报2,878.8点,跌0.66%,成交量为58,927手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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